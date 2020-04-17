В Саранске загорелся мусор в заброшенной постройке

В Саранске произошло возгорание мусора в заброшенной постройке.

Вечером 16 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре, произошедшем по адресу – проспект 60 лет Октября. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что в заброшенной постройке горит мусор.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь уничтожил мусор на площади 5 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru