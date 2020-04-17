В Саранске пойдет под суд 29-летний местный житель, обвиняемый в мошенничестве

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 29-летнего местного жителя, который обвиняется в мошенничестве.

В июле 2017 года 29-летний житель Саранска познакомился с 24-летним гражданином Туркменистана, который проходит обучение в одном из учебных заведений города. Горожанин предложил молодому человеку одолжить ему 300 тыс. рублей, которые он пообещал вложить в биржевую торговлю, а спустя некоторое время вернуть с процентами. Гражданин Туркменистана принял данное предложение. В обещанный срок житель Саранска деньги не вернул.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

Также читайте о том, что бухгалтер одной из организаций Мордовии подозревается в краже денег.

Источник: 13.мвд.рф