Была названа средняя стоимость пасхального стола в Мордовии

Специалисты Мордовиястата назвали средние цены на продукты, необходимые для празднования Пасхи.

Средняя стоимость десятка куриных яиц составляет 50,42 руб. Литр молока стоит 48,39 руб. Килограмм творога обойдется покупателям в 265,71 руб. Килограмм сливочного масла жители республики смогут приобрести, заплатив 538,05 руб. За килограмм пшеничной муки гражданам, проживающим в Мордовии, нужно заплатить 30,82 руб.

Средняя стоимость килограмма сахара и конфет составляет 39,52 и 256 рублей соответственно. За килограмм печенья нужно заплатить 124,9 руб.

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Источник: mrd.gks.ru