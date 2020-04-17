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В Мордовии временно запретили продавать разливное пиво

В Мордовии временно запретили продавать разливное пиво

На территории Мордовии был введен запрет на продажу разливного пива.  

Соответствующее решение было принято региональным правительством. До 30 апреля запрещено продавать пиво, пивные напитки, сидр и медовуху в объектах розничной торговли.

Стоит отметить, что рассматриваемые ограничения не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

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Источник: info-rm.com