Митрополит Саранский и Мордовский попросил граждан воздержаться от посещения храмов

Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий обратился к жителям республики с просьбой воздержаться от посещения храмов по случаю празднования Пасхи.

Митрополит отметил, что с каждым днем эпидемиологическая ситуация ухудшается, а также подчеркнул, что священнослужители ежедневно возносят молитвы об исцелении болящих, укреплении сил врачей и всех, кто борется со страшным недугом.

Кроме того, митрополит сообщил, что богослужения будут совершаться только при участии священнослужителей храмов, а также сотрудников и волонтеров, присутствие которых необходимо.

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Источник: sarep.ru