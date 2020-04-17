В одной из колоний Мордовии прошла выставка пасхальных поделок

В исправительной колонии №13 УФСИН РФ по Мордовии прошла выставка пасхальных поделок.

Экспонаты указанной выставки были выполнены в различных техниках с использованием разнообразных материалов. Это мягкие игрушки, иконы, выполненные в технике алмазной мозаики и вышитые бисером, а также пасхальные яйца и многое другое.

Осужденные женщины проявили богатую фантазию и выдумку.

Выставка была организована с целью развития творческих способностей осужденных.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что сотрудники одного из исправительных учреждений Мордовии осуществляют дистанционный прием осужденных.

Источник: 13.fsin.su