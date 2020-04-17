В Краснослободском районе был задержан пьяный автомобилист

В Краснослободском районе сотрудники Госавтоинспекции задержали 18-летнего автомобилиста, который сел за руль, пребывая в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером 16 апреля в селе Ефаево сотрудники ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Краснослободский» на улице Куйбышева остановили автомобиль марки ВАЗ-21074, за рулем которого находился 18-летний молодой человек, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Было установлено, что ранее автомобилист привлекался к ответственности за аналогичное нарушение.

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Источник: гибдд.рф