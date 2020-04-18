Жительница Мордовии принесла в банк фальшивые деньги

В Мордовии местная жительница принесла в банк для проверки поддельную денежную купюру.

Недавно в один из банков республики пришла жительница Большеберезниковского района, которая попросила сотрудников финансового учреждения поменять ветхую денежную купюру номиналом 2 тыс. рублей. Работники банка обнаружили, что предъявленная гражданкой банкнота является фальшивой. Женщина заявила, что не может вспомнить о том, каким образом появилась у неё поддельная денежная купюра, но предположила, что могла её получить в качестве сдачи в одном из торговых заведений Саранска.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

Также читайте о том, что в Саранске пойдет под суд 29-летний местный житель, обвиняемый в мошенничестве.

Источник: 13.мвд.рф