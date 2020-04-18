Полицейские разыскивают жителя Лямбирского района, подозреваемого в краже

Сотрудниками правоохранительных органов разыскивается житель Лямбирского района, который подозревается в совершении преступления.

Заколичнев Олег Викторович 1982 года рождения, являющийся жителем Лямбирского района, подозревается в совершении кражи.

Все, кто что-либо знает о нынешнем местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 25-19-56, 29-77-88, 29-77-61.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф