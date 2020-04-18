В Саранске пойдет под суд мужчина, обвиняемый в убийстве и кражах

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 33-летнего мужчины, которые обвиняется в убийстве знакомой и кражах.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что вечером 16 февраля нынешнего года на лестничной площадке жилого дома, расположенного по адресу – улица Веселовского, 33-летний гражданин случайно встретил свою 39-летнюю знакомую, с которой ранее у него сложились крайне неприязненные отношения. Вспомнив были претензии и обиды, мужчина жестоко избил женщину. От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась.

В кратчайшие сроки 33-летний гражданин был задержан. В ходе следствия была установлена причастность мужчины к кражам мобильных телефонов у его знакомых в мае и июне прошлого года. Обвиняемый похитил два телефона общей стоимостью около 23 тыс. рублей. Преступления совершались во время попоек. Мужчина похищал мобильные телефоны, когда его собутыльники спали, пребывая в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Известно, что ранее мужчина неоднократно имел проблемы с законом из-за совершения преступлений против собственности.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru