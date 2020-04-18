Судебные приставы разыскали 31-летнего жителя Саранска, уклоняющегося от уплаты штрафа

Судебные приставы разыскали жителя Саранска, который уклоняется от уплаты штрафа.

Житель Саранска 31-летнего возраста на протяжении длительного периода времени уклоняется от уплаты штрафа в размере 8 тыс. рублей за похищение чужих документов. От судебного пристава-исполнителя мужчина скрывался.

В ходе проведения розыскных мероприятий местонахождение горожанина было установлено. Если мужчина продолжит уклоняться от уплаты штрафа, вид наказания будет заменен.

По информации пресс-службы УФССП РФ по Мордовии.

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Источник: r13.fssprus.ru