В Торбеево был задержан мужчина, подозреваемый в краже бутылки водки

В Торбеево был задержан 42-летний мужчина, который подозревается в краже алкогольной продукции из магазина.

Поздним вечером 15 апреля в один из магазинов указанного населенного пункта зашли несколько мужчин. Покупатели решили приобрести алкогольную продукцию, в чем им было отказано, поскольку к тому моменту стрелка часов уже преодолела отметку 22:00. В ответ на отказ один из посетителей взял бутылку водки и покинул торговое заведение. Затем мужчина сел в припаркованную возле магазина машину и скрылся.

В кратчайшие сроки указанный гражданин был задержан стражами порядка, им оказался 42-летний житель одной из деревень Торбеевского района. Ранее мужчина был судим за совершение аналогичного преступления.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia