В Саранске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который находится в розыске

В Саранске сотрудниками Росгвардии был задержан гражданин, который находится в федеральном розыске.

Днём 16 апреля на улице А. Невского сотрудники Росгвардии заметили 42-летнего гражданина, который подходил под описание, указанное в ранее переданной ориентировке. В ходе проверки документов выяснилось, что мужчина был объявлен в розыск по причине того, что он не прибыл к месту отбывания наказания.

Для дальнейшего разбирательства гражданин был передан сотрудникам полиции.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia