В Мордовии не все подростки соблюдают режим самоизоляции

В Краснободском районе два подростка нарушили режим самоизоляции.

Поздним вечером 17 апреля жители Краснолободска сообщили полицейским о том, что в окна их дома некий парень бросает камни. Стражи порядка, прибыв на место инцидента, обнаружили 14-летнего парня, который решил развлечь себя упомянутым способом, представляющим собой противозаконное и абсолютно аморальное действие. Выяснилось, что мать парня злоупотребляет спиртным.

Также в Краснослободском районе в период действия режима самоизоляции свободно разгуливал по улицам несовершеннолетний местный житель.

В отношении родителей указанных парней были составлены протоколы.

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Источник: 13.мвд.рф