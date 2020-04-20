В Атюрьевском районе во время пожара погиб мужчина

В Атюрьевском районе произошел пожар, в результате которого погиб мужчина.

Утром 18 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Большой Шуструй. На улице Молодежной загорелся дом №18. Огонь распространился на площади 45 квадратных метров.

В результате данного пожара погиб гражданин 1964 года рождения.

Причина возгорания дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru