В Ковылкинском районе в результате ДТП пострадали два человека

В Ковылкинском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло поздним вечером 19 апреля на 8-м километре дороги, соединяющей Ковылкино, Краснослободск и Ельники. По предварительной информации, 30-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Ауди», в определенный момент движения потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а затем опрокинулось.

Водитель иномарки и его пассажир получили многочисленные ушибы и переломы.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm