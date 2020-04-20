В Кочкуровском районе поезд протаранил легковушку

В Кочкуровском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузового поезда.

Указанный инцидент произошел утром 19 апреля на территории села Семилей. По предварительным данным, 52-летний водитель легкового автомобиля марки ВАЗ-2115 пересекал железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. В этот момент легковушку протаранил грузовой поезд.

Водитель легкового автомобиля был госпитализирован. Пассажирка легковушки 41-летнего возраста доставлялась в больницу, но от госпитализации она отказалась.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

Ранее сообщалось о том, что в Ковылкинском районе в результате ДТП пострадали два человека.

Источник: vk.com/pro_10tvrm