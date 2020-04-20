В Чамзинском районе механизатор подозревается в краже дизельного топлива

В Чамзинске районе сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении механизатора, который подозревается в краже дизельного топлива.

Стражами порядка было установлено, что в начале апреля 22-летний механизатор одного из предприятий указанного района похитил 110 литров дизельного топлива, принадлежащего организации, сотрудником которой он является. Сумма ущерба составила 4900 рублей.

В отношении молодого человека была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Источник: 13.мвд.рф