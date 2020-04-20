В Лямбирском районе произошел пожар в многоквартирном доме

В Лямбирском районе пожарные ликвидировали возгорание в многоквартирном жилом доме.
Происшествие произошло днём 19 апреля в населенном пункте Коммунар. В многоквартирном жилом доме №2, расположенном по адресу – улица Школьная, загорелась электрощитовая. Площадь распространения пламени составила 1 квадратный метр.
По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru