В Торбевском районе были обнаружены трупы мужчины и женщины с огнестрельными ранениями

В Торбеевском районе были обнаружены трупы супругов с огнестрельными ранениями.

Житель села Дракино 19 апреля сообщил стражам порядка о том, что он обнаружил в принадлежащем ему доме трупы своего 29-летнего сына и 30-летней невестки. В ходе осмотра тел мужчины и женщины были выявлены огнестрельные ранения.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф