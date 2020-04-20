В Ельниковском районе в результате ДТП пострадал 61-летний мужчина

В Ельниковском районе пострадал водитель опрокинувшегося автомобиля.

Указанное ДТП произошло утром 18 апреля возле села Ельники. По предварительным данным, 61-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Шевроле-Нива», не смог справиться с управлением, что привело к съезду транспортного средства с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием.

Автомобилист был госпитализирован в ГБУЗ РМ «Краснослободская МБ». Было установлено, что у мужчины нет водительского удостоверения.

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Источник: гибдд.рф