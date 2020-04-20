В Темникове иномарка сбила женщину

В Темникове 61-летняя женщина попала под колёса иномарки.

Происшествие произошло вечером 18 апреля возле дома №60, расположенного по адресу – улица Ленина. По предварительной информации, 36-летняя гражданка, которая находилась за рулем автомобиля марки «Киа-Рио», во время движения задним ходом проявила невнимательность, вследствие чего транспортное средство совершило наезд на 61-летнюю горожанку.

Пострадавшая доставлялась в районную больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф