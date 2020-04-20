В Рузаевке пожарные ликвидировали возгорание в многоквартирном доме

В Рузаевке произошло возгорание в многоквартирном жилом доме.
Происшествие произошло днём 19 апреля. Огонь вспыхнул в многоквартирном жилом доме №9А, который расположен по адресу – улица Солнечная. Горела электрощитовая.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Огонь повредил электрощитовую на площади 1 кв. м.
Причина рассматриваемого пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.
Также читайте о том, что в Атюрьевском районе во время пожара погиб мужчина.
Источник: 13.mchs.gov.ru