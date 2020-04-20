В Рузаевке пожарные ликвидировали возгорание в многоквартирном доме

В Рузаевке произошло возгорание в многоквартирном жилом доме.

Происшествие произошло днём 19 апреля. Огонь вспыхнул в многоквартирном жилом доме №9А, который расположен по адресу – улица Солнечная. Горела электрощитовая.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил электрощитовую на площади 1 кв. м.

Причина рассматриваемого пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru