В Саранске разыскивается мужчина, подозреваемый в краже бутылки виски

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают гражданина, который подозревается в краже алкогольной продукции из магазина.

Поздним вечером 24 марта нынешнего года неизвестный гражданин, находясь в магазине, расположенном по адресу – улица Республиканская, похитил бутылку виски стоимостью около 3,5 тыс. рублей. Кража была выявлена в ходе ревизии, которую проводили сотрудники торгового заведения.

Все, кто что-либо знает о личности или местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонным номерам: 8(8342) 29-90-12, 8-929-745-45-77 или 102.

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Источник: 13.мвд.рф