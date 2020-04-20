В Ельниковском районе горел жилой дом

В Ельниковском районе произошло возгорание жилого дома.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС в ночь на 20 апреля. На территории населенного пункта Новоникольское загорелся жилой дом №34, расположенный по адресу – улица Пролетарская. Огонь охватил постройку на площади 124 кв. м.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru