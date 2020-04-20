Жительница Саранска подозревается в мошенничестве при получении кредита

В Саранске 49-летняя местная жительница подозревается в совершении мошенничества при получении кредита.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 49-летняя жительница Саранска, не имеющая постоянного места работы, предоставила в финансовое учреждение заведомо ложные сведения о своем трудоустройстве, на основании которых ей был выдан кредит в размере 10 тыс. рублей.

Горожанка была привлечена к уголовной ответственности. В отношении женщины была избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф