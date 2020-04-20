В Ичалковском районе загорелась баня

В Ичалковском районе произошло возгорание бани.

Происшествие произошло в ночь на 20 апреля на территории населенного пункта Рождествено. Возле дома №34, расположенного по адресу – улица Октябрьская, загорелась баня. Площадь распространения пламени составила 18 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru