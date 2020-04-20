В Мордовии объявили оперативное предупреждение на 21 апреля

В Мордовии было объявлено оперативное предупреждение на 21 апреля.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает о том, что 21 апреля на территории республики будут иметь место сильные порывы ветра, скорость которых будет достигать 17 метров в секунду.

По причине ухудшения метеорологической обстановки гражданам во время нахождения на улице следует обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также избегать деревьев и сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов). Автомобилистам рекомендуется не оставлять транспортные средства возле деревьев и слабо укрепленный конструкций.

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Источник: 13.mchs.gov.ru