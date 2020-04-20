В Саранске пойдет под суд бывший сотрудник ГИБДД, обвиняемый в получении взятки

В Саранске суд вынесет приговор в отношении бывшего сотрудника ГИБДД, который обвиняется в получении взятки.

Представителями следственных органов было установлено, что в декабре 2018 года в Саранске бывший инспектор дорожно-патрульной службы отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Мордовии остановил автомобиль, которым управлял мужчина, лишенный водительского удостоверения. Обвиняемый, получив от нарушителя взятку в размере 15 тыс. рублей, не стал привлекать его к ответственности.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении бывшего сотрудника ГИБДД находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru