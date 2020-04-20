В Саранске работник автомойки подозревается в краже золотых изделий из машины клиента

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали работника автомойки, который подозревается в краже золотых изделий из автомобиля клиента.

Стражами порядка было установлено, что 40-летний работник одной из автомоек города похитил золотые сережки стоимостью 16 тыс. рублей из салона транспортного средства клиента. Похищенное имущество мужчина сдал в ломбард, получив за это 7 тыс. рублей.

В отношении работника автомойки было возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф