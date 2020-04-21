В Мордовии будут усилены меры по противодействию эпидемии коронавируса

На территории Мордовии усиливаются меры по противодействию эпидемии коронавируса.

В общественных местах (торговые заведения, общественный транспорт, такси) жителям республики рекомендовано носить маски.

Министр промышленности, науки и новых технологий Мордовии заявил, что в настоящее время на складах региона находятся около 2 млн масок. Торговые организации могут их приобрести за 22-28 рублей.

С 22 апреля организации и ИП, которым разрешено работать, обязаны обслуживать только тех покупателей, которые используют маски, а также обеспечить (в продаже или безвозмездно) на входе посетителей средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Кроме того, необходимо предоставить либо возможность обработки рук дезинфицирующими средствами, либо одноразовые перчатки.

В период с 22 по 28 апреля в Мордовии приостановят работу рынки и ярмарки. За это время они будут приведены в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Также с 22 апреля будет приостановлено пригородное железнодорожное пассажирское сообщение с соседними регионами страны.

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Источник: adm-saransk.ru