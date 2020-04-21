В Мордовии на минувших выходных были зафиксированы случаи нарушения режима самоизоляции

В Мордовии на минувших выходных сотрудники правоохранительных органов зафиксировали случаи нарушения режима самоизоляции.

В Саранске стражи порядка в посёлке Цыганский составили протокол в отношении мужчины, который, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, пришел навестить могилу родственников вопреки действующим в настоящее время ограничениям.

На территории центрального кладбища Рузаевки сотрудники правоохранительных органов остановили гражданина, который ведет асоциальный образ жизни.

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Источник: 13.мвд.рф