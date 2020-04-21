В Ромодановском районе в результате ДТП погиб 28-летний парень

В Ромодановском районе произошло ДТП, в результате которого погиб 28-летний молодой человек.

Происшествие произошло в ночь на 20 апреля на 11-м километре дороги, соединяющей Ромоданово, Пятину, Саранск, Сурское и Ульяновск. По предварительной информации, 28-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Тойота», по причине превышения скорости во время прохождения поворота не смог справиться с управлением, вследствие чего транспортное средство опрокинулось в кювет.

От полученных телесных повреждений водитель иномарки скончался на месте происшествия.

Известно, что за последний год автомобилист 17 раз привлекался к ответственности за различные нарушения ПДД.

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Источник: гибдд.рф