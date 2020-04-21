В Саранске в ДТП пострадали два человека

В Саранске в результате столкновения двух автомобилей пострадали два человека.

ДТП произошло утром 20 апреля на территории Октябрьского района города. На 9-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск, 35-летний гражданин, управлявший автомобилем марки «Рено», во время движения по перекрестку не уступил дорогу автомобилю марки «Лада», по причине чего транспортные средства столкнулись.

Медицинская помощь понадобилась 65-летнему водителю «Лады» и его 64-летней пассажирке.

Ранее сообщалось о том, что в Ромодановском районе в результате ДТП погиб 28-летний молодой человек.

Источник: гибдд.рф