В Саранске столкнулись фургон и кроссовер

В Саранске произошло ДТП с участием фургона и кроссовера.

Происшествие произошло утром 20 апреля на проспекте 70 лет Октября. Имело место столкновение фургона марки «Фольксваген» и кроссовера марки «Хендай».

Водитель кроссовера 42-летнего возраста самостоятельно обращался за медицинской помощью в одну из больниц Саранска.

Причина столкновения транспортных средств в настоящее время устанавливается сотрудниками ГИБДД.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что в Ромодановском районе произошло ДТП, в результате которого погиб 28-летний парень.

Источник: гибдд.рф