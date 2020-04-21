В Теньгушевском районе по причине ДТП пострадали два человека

В Теньгушевском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло в ночь на 20 апреля на 52-м километре дороги, соединяющей Темников, Барашево, Теньгушево и границу Нижегородской области. По предварительным данным, 23-летний молодой человек, который находился за рулем автомобиля марки «Ауди», превысив скорость, потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а затем опрокинулось.

Автомобилист и его 17-летний пассажир были госпитализированы в ГБУЗ РМ «Теньгушевская РБ».

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Источник: гибдд.рф