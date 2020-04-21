В Ковылкино был задержан пьяный водитель мопеда

В Ковылкино сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный водитель мопеда.

Вечером 20 апреля возле дома №18, расположенного по адресу – улица Пролетарская, сотрудники ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Ковылкинский» остановили мопед марки «Дельта» без государственных регистрационных знаков, которым управлял 29-летний гражданин, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Известно, что ранее указанный молодой человек уже привлекался к ответственности по причине аналогичного нарушения.

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Источник: гибдд.рф