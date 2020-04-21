В Саранске был остановлен грузовик, который находится в розыске

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен грузовой автомобиль, который находится в розыске.

Вечером 20 апреля возле дома №118, расположенного по адресу – улица Косарева, сотрудники ДПС ГИБДД МВД по Мордовии остановили грузовой автомобиль марки ГАЗ под управлением 27-летнего молодого человека. В ходе проверки документов выяснилось, что государственный регистрационный знак и свидетельстве о регистрации транспортного средства находятся в розыске.

Для дальнейшего разбирательства водитель и транспортное средство были доставлены в ОП №1 УМВД России по Саранску.

Ранее сообщалось о том, что в Ковылкино был задержан пьяный водитель мопеда.

Источник: гибдд.рф