В Рузаевке было совершено тройное убийство

В Рузаевке были убиты три человека.

В одной из квартир многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу – улица Терешковой, 20 апреля были обнаружены трупы двух мужчин 1989 года рождения и женщины 1986 года рождения. Тела горожан обнаружил житель Рузаевки, который, не зная о страшной трагедии, решил навестить одного из убитых.

По предварительной информации, указанные граждане были убиты мужчиной 1988 года рождения. Преступник не долго прожил после убийства. Его труп был обнаружен в селе Кочкурово. Точная причина смерти гражданина устанавливается. Тело мужчины было найдено в подъезде трехэтажного дома №15, расположенного по адресу – улица Советская. Известно, что гражданин нигде не работал. По предварительным данным, преступник орудовал ножом и ножницами. Также было установлено, что мужчина проживал в Рузаевке.

Журналисты «Известий Мордовии», ссылаясь на свои источники, сообщают, что хозяин квартиры, в которой было совершено преступление, проживал вместе с супругой и ребенком. Последних в день трагедии не было дома. Известно, что владелец жилья в день своей смерти распивал алкогольные напитки в компании знакомых, которых пригласил к себе домой. О том, что имела место попойка, свидетельствуют бутылки, найденные на месте происшествия. Убийца находился в жилье в качестве гостя.

По предварительным данным, преступление было совершено 19 апреля.

Также читайте о том, что в Торбевском районе были обнаружены трупы мужчины и женщины с огнестрельными ранениями.

Источник: mordovia.sledcom.ru