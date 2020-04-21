В Саранске участились случаи краж велосипедов

В Саранске было зафиксировано увеличение количества преступлений, связанных с кражами велосипедов.

Из подъезда многоквартирного дома, расположенного на территории Октябрьского района города, 15 апреля был похищен велосипед. Законный владелец закрепил двухколесное транспортное средство с помощью специального замка, но это не стало помехой для преступников.

Ранее несколько случаев похищения велосипедов стражи порядка зафиксировали в Пролетарском района Саранска.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф