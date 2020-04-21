Неизвестные мошенники ограбили 63-летнюю жительницу Саранска

В Саранске местная жительница лишилась денежных средств, поверив неизвестным мошенникам.

Известно, что 13 апреля 63-летней жительнице Саранска позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о том, что некие мошенники пытаются похитить денежные средства со счета горожанки. Под предлогом пресечения противозаконной операции незнакомец попросил женщину продиктовать ему реквизиты банковской карты и код, полученный в смс-сообщении. Горожанка предоставила якобы работнику банка необходимые сведения. После этого жительница Саранска обнаружила, что с её счета были похищены денежные средства в сумме 32 тыс. рублей.

Горожанка, осознав, что имела дело с мошенником, заблокировала свою банковскую карту и обратилась в финансовое учреждение за новой. Сообщать о случившемся полицейским жительница Саранска не стала. Спустя три дня с женщиной вновь связались мошенники. Женщина, позабыв о горьком опыте, в очередной раз поверила в то, что с ней беседуют настоящие работники банка, а преступники, пытающиеся украсть деньги со счета, действительно существуют. Излишняя доверчивость на этот раз обошлась жительнице Саранска в 322 тыс. рублей.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.

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Источник: 13.мвд.рф