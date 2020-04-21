Житель Инсарского района подозревается в краже велосипеда

В Инсарском районе сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя, который подозревается в краже велосипеда.

Стражами порядка было установлено, что 7 апреля 60-летний житель села Кочетовка похитил велосипед, оставленный законным владельцем возле частного дома без присмотра. Мужчина планировал оставить двухколесное транспортное средство в личное пользование.

В отношении сельчанина было возбуждено уголовное дело. Известно, что ранее у мужчины уже были проблемы с законом.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф