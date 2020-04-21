В Мордовии 22 апреля усилится ветер

В Мордовии 22 апреля ожидается усиление ветра.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды доводит до сведения жителей республики, что 22 апреля на территории региона будут наблюдаться порывы северо-западного ветра, скорость которых будет достигать 20 метров в секунду.

Во время нахождения на улице гражданам следует обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

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Источник: 13.mchs.gov.ru