В Атяшево горел мусор на балконе

В Атяшево произошло возгорание мусора.

Утром 20 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в жилом доме №12, расположенном по адресу – улица Микрорайон-2. Прибыв на место инцидента, пожарные обнаружили, что горит мусор на балконе.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь уничтожил мусор на площади 0,1 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru