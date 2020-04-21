Житель Саранска погиб на рабочем месте

В Саранске мужчина погиб на рабочем месте.

Днём 20 апреля гражданин 1975 года рождения, являющийся сотрудником одного из коммерческих предприятий города, был смертельно травмирован формовочным прессом в литейном цехе.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, опрашиваются работники предприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По информации, которая была опубликована пресс-службой СУ СК РФ по Мордовии.

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Источник: mordovia.sledcom.ru