В Саранске был определен перевозчик на маршрут №39

В Саранске завершился конкурс по выбору перевозчика на маршрут №39, следующий по Юго-Западному шоссе.

Победителем открытого конкурса на право осуществления перевозок стал ИП Кемяшов Владислав Викторович.

В течение десяти дней предпринимателю будет выдано свидетельство и карта маршрута.

Автобус №39 будет следовать по следующему маршруту: ул. Солнечная – Лямбирское шоссе – пр. 60 лет Октября – ул. Коваленко – Юго-Западное шоссе – ул. Энгельса – ул. Ульянова – ул. Гагарина – пр. 50 лет Октября – Юго-Западное шоссе – ул. Коваленко – пр. 60 лет Октября – Лямбирское шоссе – ул. Солнечная.

Также читайте о том, что в Мордовии будут усилены меры по противодействию эпидемии коронавируса.

Источник: adm-saransk.ru