Мордовия получит дополнительные деньги для борьбы с коронавирусной инфекцией

Из правительственного резервного фонда Мордовии будут выделены денежные средства для борьбы с коронавирусом.

Республика получит 235 млн рублей. Данные денежные средства будут направлены на оснащение дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций, а также на их подключение к системе централизованного снабжения кислородом.

Кроме этого, деньги будут использованы для обеспечения медперсонала средствами индивидуальной защиты.

По информации «Известий Мордовии».

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