В Ковылкинском районе в результате пожара пострадал мужчина

В Ковылкинском районе произошел пожар, в результате которого пострадал 39-летний мужчина.

В ночь на 22 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Малый Азясь. На улице Нижней загорелся жилой дом.

В результате данного пожара пострадал 39-летний гражданин. Мужчина получил ожоги.

Пламя полностью уничтожило жилой дом на площади 40 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru