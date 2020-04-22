В Чамзинском районе ДТП унесло жизнь 44-летнего мужчины

В Чамзинском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Происшествие произошло ранним утром 21 апреля на 4-м километре дороги, соединяющей Чамзинку и Большие Березники, неподалеку от деревни Иванова Поляна. По предварительной информации, 44-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Фольксваген», по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось в кювет.

От полученных телесных повреждений водитель иномарки скончался на месте происшествия.

По информации «Известий Мордовии».

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