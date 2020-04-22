В Саранске погиб подросток

В Саранске подросток выпал из окна.

Вечером 21 апреля из окна комнаты на седьмом этаже дома, расположенного по адресу – улица Гожувская, выпал ученик девятого класса одной из школ города. Парень был доставлен в больницу. Медикам не удалось спасти юношу. Около полуночи школьника не стало.

В настоящее время сотрудники следственных органов занимаются выяснением обстоятельств случившегося.

По информации «Известий Мордовии».

Также читайте о том, что накануне в Чамзинском районе произошло ДТП, в результате которого погиб 44-летний мужчина. Автомобиль, которым управлял гражданин, опрокинулся в кювет.